РПЦ проверит работы Ленина и Троцкого на экстремизм

Русская Православная Церковь намерена подвергнуть экспертизе работы идеологов большевизма. Протоиерей Всеволод Чаплин считает, что в трудах Владимира Ленина и Льва Троцкого может содержаться экстремизм.

"Сегодня нужно всерьез обсудить вопрос, являются ли экстремистскими материалами работы Ленина, Троцкого и других лидеров большевиков", - заявил Чаплин. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса". "Как сегодня нужно относиться к их воспроизводству и к тем, кто сегодня продолжает использовать самые радикальные элементы этих текстов для конструирования политической практики и пропаганды", - отметил протоиерей.