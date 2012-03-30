Россиянам не нравится идея повышения трудового стажа для получения пенсии

Большинство россиян не поддерживают идею увеличения трудового стажа для получения пенсии.

Напомним, недавно экс-министр финансов Алексей Кудрин предложил увеличить срок трудового стажа, необходимого для получения пенсии, с 5 до 30 лет.

Портал Superjob.ru выяснил, что россияне относятся к такому предложению критично. Большинство россиян (72%) не поддерживает инициативу Кудрина. По мнению респондентов, увеличение необходимого для получения пенсии трудового стажа – это самый лёгкий, но далеко не самый справедливый способ решения проблемы.

«Пенсионному фонду надо поменьше на себя тратить», - считают участники опроса и предлагают: «Необходимо развивать промышленность, сельское хозяйство, чтобы обеспечить население рабочими местами, в результате чего и будет формироваться пенсионный фонд». По мнению наших соотечественников, необходимо «лучше следить за тем, куда расходуются и вкладываются ежемесячные пенсионные отчисления». «Идея Кудрина неприемлема, так как в свою долгую бытность министром он не обеспечил россиянам трудовую занятость, позволяющую легально заработать 30-летний стаж, по причине необоснованно высоких налоговых ставок на малый бизнес и часто необоснованных претензий Минфина», - считают респонденты.

Поддержали идею увеличить срок трудового стажа, необходимого для получения пенсии, с 5 до 30 лет 14% опрошенных. Причём в основном это люди зрелого возраста, а не молодёжь.