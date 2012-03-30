Владимир Кличко продал олимпийскую медаль за 1 млн. долларов

Олимпийская медаль Владимира Кличко в четверг, 29 марта, была продана за 1 млн. долларов на благотворительном аукционе Фонда братьев Кличко.

Купив этот уникальный лот за рекордную сумму, покупатель медали в знак уважения вернул медаль самому Владимиру, пояснив, что олимпийская медаль должна оставаться в семье Кличко.

"Эта медаль принесла успех как Виталию, так и мне. Она стала основой нашего профессионального успеха и ключом, который открыл для нас много дверей. Наша мечта стала реальностью. И благодаря средствам, которые заплатил за медаль благодетель, мы также сможем воплотить в жизнь мечты сотен тысяч украинских детей. От имени этих детей, их родителей и учителей я благодарю вас за неравнодушие", — сказал Владимир.

Всего на аукционе было собрано более 1 миллиона 500 тысяч долларов. Все средства, собранные во время аукциона, пойдут на благотворительные проекты Фонда братьев Кличко.