Нургалиев: В России появятся центры по оценке информации на признаки экстремизма

В Россия появятся новые центры по проведению экспертиз материалов СМИ, а также аудио- и видеопродукции на содержание признаков экстремизма. Об этом заявил глава МВД России Рашид Нургалиев.

По его словам, сегодня такие центры существуют на базе Санкт-Петербургского государственного университета и государственного унитарного предприятия "Центр информационных аналитических технологий" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости. В настоящее время, отметил Нургалиев, решается вопрос о возможности образования экспертного центра на базе Южного федерального университета.