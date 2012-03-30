Официальная церемония вступления атомной подводной лодки "Нерпа" в состав Военно-морских сил Индии состоится 4 апреля в порту Вишакхапатнам.Россия официально передала Индии АПЛ "Нерпа" в январе 2012 года.

По контракту, АПЛ "Нерпа" — "Чакра" будет находиться в составе ВМС Индии в течение десяти лет. Сумма контракта - более 900 миллионов долларов.

"Нерпа" (К-152, проект 971, класс "Щука-Б") относится к подлодкам третьего поколения, она была заложена на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре в 1991 году. Водоизмещение субмарины составляет 8140/12770 тонн, максимальная скорость - 30 узлов, максимальная глубина погружения - 600 метров, автономность - 100 суток, экипаж - 73 человека, вооружение - четыре торпедных аппарата на 533 миллиметра, четыре торпедных аппарата на 650 миллиметров.

В середине 1990-х финансирование строительства лодки было заморожено, передает РИА Новости. Достройка АПЛ стала возможной лишь после финансовых вливаний со стороны Индии.

"АН" сообщали, что власти Индии заказали у России вооружения и военной техники на 10,8 миллиардов долларов. Об этом сообщил в пятницу заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Вячеслав Дзиркан на объединенной пресс-конференции российской делегации на выставке вооружений в Дели.