МВД: Электронные СМИ проверят на экстремизм

Глава МВД Рашид Нургалиев на заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в России сегодня заявил, что в нашей стране появятся специализированные центры для проведения экспертизы электронных СМИ на предмет экстремизма.

По словам министра, прорабатывается вопрос о создании специализированных межрегиональных центров по проведению экспертиз на предмет содержания в электронных СМИ, печатной, аудио- и видеопродукции признаков экстремизма.

Нургалиев уточил, что такое решение было принято межведомственной комиссией и в настоящее время прорабатывается аппаратами полномочных представителей президента в федеральных округах. Такой центр уже существует на базе Санкт-Петербургского государственного университета и ГУП «Центр информационно-аналитических технологий» в Москве», передает «Интерфакс».

В ближайшее время, по данным министерства внутренних дел, такой экспертный центр появится на базе Южного федерального университета.