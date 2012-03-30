Средний размер пенсии в России c 1 апреля составит 9,8 тысяч рублей

В России средний размер трудовой пенсии составит 9,8 тысячи рублей. Представитель Пенсионного фонда России напомнил, что индексация трудовой пенсии составляет 3,41 процента.

Будут проиндексированы трудовые пенсии почти 37 миллионов российских пенсионеров. Средний размер социальной пенсии, повышение которой на 14,1% также запланировано на 1 апреля, превысит 5,8 тысячи рублей.

Напомним, ранее трудовые пенсии россиян уже были проиндексированы - на 7% с 1 февраля. В общей сложности рост пенсий по старости составит свыше 10%.

Ранее глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова отмечала, что в 2011 году в средний размер трудовой пенсии в РФ составил 8,8 тысячи рублей.