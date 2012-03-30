Генштаб РФ обнародовал план весеннего призыва, который начнется 1 апреля

В России 1 апреля начинается весенний призыв. Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Василий Смирнов сообщил, что этой весной в армию планируют призвать 155 570 человек.

По словам Смирнова, все больше молодых людей идут в армию с удовольствием.

По данным Генштаба, в ходе осеннего призыва 62% новобранцев отправились на службу с желанием, а 35% - считают это исполнением конституционной обязанности. По мнению Василия Смирнова, положительная тенденция связана с изменениями в самой военной службе.

В настоящее время в российской армии солдаты занимаются исключительно боевой подготовкой. В их обязанности больше не входит хозяйственная деятельность. Военнослужащим разрешено пользоваться мобильным телефоном, а также ездить домой на выходные. Увеличился и отдых солдат: появился свободный час в середине дня, а ночной сон стал на полчаса дольше. Денежное довольствие новобранцев возросло с 600 до 2 тысяч рублей.

Но уклонистов все равно остается много. В осенний призыв их число достигло 235 881. В Генштабе призвали всех недобросовестных граждан призывного возраста вернуться в правовое поле.