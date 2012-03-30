Отец комбата Солнечникова : Мой пацан был воспитан в таком духе и жалел других

Майор российской армии, командир батальона связи Сергей Солнечников ценой своей жизни спас солдат-срочников. Офицер собой закрыл военнослужащих от осколков боевой гранаты.

На учениях граната РГД-5 отскочила в окоп после неудачного броска одного из солдат.Отец героя высокопарных слов не говорит.

Отец комбата «Солнышко» Александр Солнечников, только сказал: «Я не буду говорить высокопарных слов, просто пацан был воспитан в таком духе и жалел других. Меньше для себя - больше для окружающих. Так и погиб». Также отец геройски погибшего офицера сказал, что, по его мнению, это стопроцентная трагическая случайность. «Тут ничьей вины нет, ни этого мальчишки, которого, не дай Бог, травить начнут сейчас». - отметил Солнечников-старший.

Двоюродные братья комбата Сергея Солнечникова рассказали, что он не мог бы поступить иначе. По словам Сергея Грищенко, он не мог быть безучастным, когда мог изменить ситуацию. «Кто, если не я. Он относился к такой категории людей. Просто он выполнил свою работу. Сделал тот единственный выбор, который он считал правильным на тот момент», - говорит двоюродный брат Сергея Солнечникова Сергей Грищенко.

Комбата, спасшего в Приамурье десятки молодых жизней, похоронят в городе Волжском Волгоградской области. Здесь живут его родители. Комбату был только 31 год. У него не было жены и детей. Он только успел влюбиться.Напомним, у офицера Сергея Солнечникова не было даже 3-4 секунд, отведенных от броска гранаты до взрыва. РГД-5 ударилась о бруствер окопа и упал на землю. У майора Солнечникова оставалась секунда или две, чтобы накрыть гранату собой.