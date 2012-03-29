Скульптура-символ доисламского прошлого Татарстана не находит себе места

В Татарстане решение Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры установить скульптуру "Хранительница" в древнем городе Болгар - месте официального принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году - вызвало бурное недовольство мусульманской и не только общественности.

Первоначально 12-метровое скульптурное изображение самки крылатого барса известного буддийского ваятеля Даши Намдакова планировалось разместить на территории восстанавливаемого ныне Булгарского городища. Крылатый барс, согласно достоверным историческим источникам, был символом государственности волжских булгар еще до принятия ими ислама, а позже использовался как атрибут Булгарского государства.

Но в исламе запрещено изображение животных и людей. Лидеры мусульманского духовенства – муфтии Равиль Гайнутдин и Талгат Таджутдин – одобрили перенос скульптуры Намдакова к причалу Древнего Городища, а муфтий Татарстана Ильдус Файзов выступил против установления скульптуры вообще, считая, что само название "Хранительница" неуместно рядом со святынями ислама.

И после волны протеста в соцсетях было решено установить ее вдали от мусульманских святынь - на берегу Волги на смотровой площадке музея Болгарской цивилизации, который входит в комплекс зданий Речного вокзала, сообщает пресс-служба главы региона.

Важно отметить, что "Хранительницу" отлили в Италии лучшие мастера своего дела. Она будет доставлена в Казань уже в апреле. Скульптура вызывает восхищение специалистов.

Государство Волжская Булгария, занимавшее обширные территории Поволжья и Приуралья, добровольно приняло ислам как государственную религию 21 мая 922 года, чему есть документальные подтверждения. С 2010 года этот день в Татарстане по решению республиканского парламента является памятной датой.

Отметим, что Городище Булгар, расположенное в паре сотен километров от Казани является туристическим центром. На его территории открыт Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, который планируется к присвоению статуса федерального, а также к включению в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С 2010 года в Булгаре ведётся широкомасштабная реализация программ Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры, направленных на реставрацию и реконструкцию исторических достопримечательностей Татарстана и строительство новых объектов культуры и инфраструктуры.

На территории Булгарского городища и города Болгар планируется сооружение новых зданий мечети, комплекса речного вокзала, гостиницы и экспозиционно-информационного центра музея-заповедника.

Важно отметить, что на деньги того же Республиканского фонда возрождения будет преобразован и Свияжске. Там построят монумент высотой в 30 метров – это будет памятник основателю Макарьевского мужского монастыря - преподобному Макарию. Предполагается, что он будет виден со всех проплывающих по Волге судов и станет одной из достопримечательностей республики. Автором этого проекта стал известный скульптор Андрей Балашов.

Можно считать, что своего рода паритет между двумя господствующими в России религиями в этом историко-культурном центре соблюдён.

Символу же "тёмного" доисламского периода государства Волжская Булгария, которое длительное время являлось единственным развитым государством на крайнем востоке Европы, на земле Татарстана места не находится. Уже и план разместить "Хранительницу" на территории речного вокзала жёстко критикуется в Сети и на общественных обсуждениях.