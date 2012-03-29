В дачке саратовского экс-губернатора Аяцкова разместят госпиталь ветеранов войн

Особняк бывшего главы Саратовской области Дмитрия Аяцкова в экологически чистом микрорайоне "Октябрьское ущелье" исполняющий обязанности губернатора Валерий Радаев передаёт областному госпиталю ветеранов войн.

"В четверг В. Радаев вместе с представителями ветеранских организаций посетил здание бывшего особняка Аяцкова. Они осмотрели здание, общая площадь которого составляет 1,6 тыс. кв. м. В настоящее время в нём ведутся ремонтные работы, в части помещений уже произведена перепланировка. После окончания ремонта комнаты особняка могут быть использованы под медицинский пункт, столовую, кухню, другие подсобные помещения", - сообщила в четверг пресс-секретарь врио главы района Нина Попова, передает агентство "Интерфакс-Поволжье".

По ее словам, разговоры о том, что разместить в здании особняка, шли семь лет, и все это время здание пустовало.

Отметим, что ранее резиденцию дважды выставляли на торги, но желающих приобрести ее не нашлось.

"АН" писали, что временно исполняющим обязанности губернатора председатель Саратовской областной думы Валерий Радаев назначен президентом РФ Дмитрием Медведевым 23 марта.