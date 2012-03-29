Россия и Белоруссия согласовали программу полетов между странами до 10 мая

В министерстве транспорта России в четверг сообщили, что авиационные власти России и Белоруссии согласовали программу выполнения авиарейсов между странами на полтора месяца, вплоть до 10 мая 2012 года.

В сообщении Минтранса РФ говорится: "По результатам встречи подтверждены назначенным авиакомпаниям обеих сторон программы полетов между пунктами России и Белоруссии до 10 мая 2012 года, решено в кратчайшие сроки доработать редакцию соглашения о воздушном сообщении и согласовать условия дальнейшей эксплуатации назначенными авиапредприятиями сторон договорных линий с соблюдением интересов пассажиров".

Напомним, авиасообщение между Москвой и Минском было прервано утром 26 марта. Причина сложившейся ситуации - стороны не договорились о количестве рейсов. Позднее Россия и Белоруссия договорились временно возобновить полеты до 29 марта, а вернее, до проведения сегодняшних переговоров.