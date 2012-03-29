С рядового водителя хотят почти 180 тыс руб за ДТП по иску МВД

Одинцовский суд постановил взыскать с рядового водителя почти 180 тысяч рублей компенсации в счет возмещения ущерба от ДТП по иску МВД. Представитель ответчика Мустафаев сообщил, что решение будет обжаловано.



Ранее ответчик Музафар Ахияев rapsinews.ru, что ДТП с участием его автомобиля Daewoo Nexia и BMW МВД произошло летом прошлого года. По словам Ахияева, в день инцидента в сторону Можайского шоссе была пробка. "Я выезжал с второстепенной дороги на главную. Мне надо было налево, где затора не было. С правой стороны меня пропустила машина, и, когда я стал совершать маневр, выехал на середину дороги, произошло столкновение", - сказал он, добавив, что автомобиль МВД ехал с проблесковым маячком, но без звукового сигнала, по встречной полосе.



Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов считает, что водитель МВД воспользовался правовой "глупостью" Ахияева. "Дело в том, что если служебная машина попадает в аварию, ущерб возмещает сам водитель. Водитель, не будь дураком, понял, что пару сотен придется заплатить, и решил развести на деньги Ахияева. Ему сказали, что, мол, он должен был дорогу уступить, но на BMW пара царапин, страховка их покроет, и последствий не будет. Тот молча согласился, а страховка всего не покрыла, вот и решили с него денег взять", - сказал Шкуматов.



По словам Ахияева, после того, как были составлены протоколы сотрудниками ДПС, участники ДТП просто разъехались. "О том, что виновным признали меня, я узнал в суде. А о самом суде я узнал спустя полтора года, по телефону сообщили", - сказал он.



