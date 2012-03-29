Россияне не хотят видеть в правительстве Фурсенко, Голикову и Сердюкова

Россияне считают, что только двое из действующих министров заслуживают того, чтобы продолжить работу в обновленном кабинете министров. Самый популярный министр - глава МЧС Сергей Шойгу (59%), а вот против Андрея Фурсенко высказались 71%.

На втором месте после Шойгу - глава МИД Сергей Лавров, которого видят в обновленном кабинете министров 53% опрошенных. Об этом сообщает портал Superjob.ru. Остальные министры и вице-премьеры, согласно опросу, имеют отрицательный рейтинг. Против главы министерства образования и науки Андрея Фурсенко выступили 71% опрошенных, против Татьяны Голиковой - 61%. Министра обороны Анатолия Сердюкова на посту не желают видеть 57% респондентов.