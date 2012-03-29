В детской рисовой каше из Израиля обнаружен возбудитель менингита

Рисовые каши для детей марки "REMEDIA" израильского производства представляют серьезную опасность для здоровья младенцев. В ней найдены бактерии, вызывающие пищевые токсикоинфекции.



По информации Роспотребнадзора, на Кипре при контроле на границе в рисовой каше торговой марки "REMEDIA" для детей от четырех месяцев были обнаружены бактерии Enterobacter (Cronobacter) sakazakii. Производит эту кашу GALAM PACKAGING AGRICULTURAL COOPERATIVE SOCIETY LTD (Израиль).

"Учитывая, что поставки указанной продукции осуществлялись российской организацией, и маркировка продукции изложена на русском языке, имеется большая вероятность нахождения данной продукции в обороте на территории Российской Федерации", - отмечает Роспотребнадзор.

Бактерия Enterobacter (Cronobacter) sakazakii является возбудителем пищевых токсикоинфекций у младенцев. Она может вызывать менингит, сепсис и некротизирующий энтероколит у детей первого года жизни, в первую очередь, недоношенных, новорожденных с низкой массой тела или иммунокомпромиссных. В 33% случаев наступает летальный исход, а, по некоторым данным, у детей до одного года - от 40 до 80% случаев.



