Кредитные карты Сбербанка второй день взламываются хакерами

Карты Сбербанка подвергаются хакерской атаке. Выявленные случаи единичны и связаны со списанием со счетов через сотовых операторов. С операторами проводятся переговоры о совместных мерах безопасности.



О том, что карты Сбербанка атакуют хакеры, написал вице-спикер Государственной думы РФ Игорь Лебедев. "Внимание! Второй день кредитные карты Сбербанка подвергаются хакерской атаке, взламываются и переводятся деньги по 3000 руб.", - написал 29 марта Лебедев в Facebook, сообщает Regnum.

Сбербанк России подтвердил "факт несанкционированных списаний с ряда карточных счетов" и еще раз обратил внимание своих клиентов "на важность соблюдения рекомендуемых банком мер безопасности при обращении с пластиковыми картами, и просит не передавать данные по картам, в том числе кодовое слово, третьим лицам".



