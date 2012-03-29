Starbucks вверг вегетарианцев в ступор фраппучино с жуками

Насекомых в свои клубничные фраппучино начнёт добавлять популярная сеть кофеен Starbucks. Компания решила заменить искусственные красители, использующиеся для приготовления ягодных и фруктовых напитков, на органические.

Окрашивать фраппучино будут с помощью насекомого кошенили, из самок которого добывают вещество, используемое для получения красного красителя – кармина.

Новшество Starbucks уже вызвало нарекания у вегетарианцев, которые до сих пор не могут решить, можно ли им пить фраппучино с насекомыми или нет.

Предполагая, что новая технология может напугать клиентов, Starbucks в своем официальном заявлении отметила, что кошениль используется в качестве пищевого красителя с 15 века, со сылкой на агентство Associated Press передает РБК. Кроме того, насекомые признаны безопасными для употребления в пищу регулятором США. В настоящее время краситель, добывающийся из кошенили, используется в производстве джемов, алкогольных напитков, выпечки, сыров и множества других продуктов.

Однако Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что наличие кошенили в составе продуктов может провоцировать астму и вызывать аллергию.

Кошениль, кошенильный червец - насекомое из отряда полужесткокрылых. В XX веке с развитием производства синтетических красителей разведение кошенили резко сократилось, однако натуральный кармин еще продолжают использовать. Краска добывается путем умерщвления самок насекомого в уксусной кислоте или воздействия высокой температуры.