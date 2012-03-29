РЖД могут ввести скидки по студенческой карте ISIC

ОАО "Российские железные дороги" рассматривает возможность введения круглогодичной скидки по международной студенческой карте ISIC. Международное студенческое удостоверение действует в 120 странах мира.

РЖД провели опрос на своем сайте. По результатам опроса, получить скидку на проезд надеется треть респондентов. "При этом 70% опрошенных уже имеют международное удостоверение ISIC, почти 12% собираются оформить документ и 13% не знали о существовании такой карты", - отмечает телеканал перевозчка.