Учёные: самая древняя на земле пасека находилась близ Боржоми

Около 4,5 тыс. лет назад на территории Боржомской долины уже изготавливали мёд, сообщили в четверг учёные. Это самый древний на земле продукт пчеловодства. Египетский мёд на целую тысячу лет моложе грузинского.

Такое заключение сделали грузинские учёные по результатам исследования сосудов, обнаруженных во время археологических раскопок в Боржомском районе страны.

До этой находки, самым древним медом, обнаруженным ранее археологами, является мед из гробницы Тутанхамона - эта находка датируется 14-м веком до н.э., обнаруженный в Боржомском районе Грузии мед - серединой третьего тысячелетия до н.э.

Представители Национального музея сообщили сегодня журналистам, что несколько лет назад при раскопках кургана Кодиана около села Сакире в одном из захоронений были обнаружены обломки двух глиняных и одного древесного сосуда, датируемые серединой третьего тысячелетия до н.э.

После длительных лабораторных и научных исследований этой посуды и остатков хранившегося в них вещества установлено, что в сосудах в свое время находился мед.

"Во всех трех сосудах был мед высшего качества, причем разных сортов: в одном - липовый, во втором - из пыльцы зерновых культур, в третьем - из полевых трав", - сказала сегодня журналистам эксперт института палеобиологии, сотрудник Национального музея Грузии Элисо Квавадзе, передает ИТАР-ТАСС.

Она также отметила, что в спектре меда найдена пыльца культурных зерновых, сорняков полей и сорняков, растущих возле жилища человека. По ее словам, "эти факты свидетельствуют, что человек разводил пчел возле своего дома, значит, в исследуемую эпоху в горах на юге Грузии уже было развито пчеловодство".