Посол США в Москве недоволен слежкой НТВ

Посол США в Москве Майкл Макфол сделал заявление о том, что за ним повсюду следуют корреспонденты телеканала НТВ. Об этом дипломат написал в своем твиттере: "Куда бы я ни направлялся, НТВ уже там".

Послу очень хотелось бы знать, откуда репортеры НТВ знают все мельчайшие подробности его распорядка. Он пишет, что напрямую поинтересовался об этом у корреспондентов, но ответа пока не получил.

"Интересно, какие законы существуют для таких вещей?" - добавляет посол, сообщает РБК.

В пресс-службе НТВ так прокомментировали заявление посла: "Ничего удивительного нет. Вездесущность НТВ объясняется обширной сетью информаторов, и об этом известно каждому публичному человеку в нашей стране. При этом зачастую мы снимаем без всякой конкретной цели, просто для архива. А вдруг картинка когда-нибудь понадобится?".



