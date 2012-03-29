У московской подземки появится своя служба безопасности

У московского метрополитена появится собственная служба безопасности. Как отметил начальник метро Иван Беседин, создаваемая служба - совершенно новая структура, которая будет взаимодействовать с правоохранительными органами.

По словам Беседина, за рубежом система безопасности в метро кардинально отличается от московской. Начальник метрополитена привел в пример Париж, где вся ответственность за безопасность пассажиров в подземке лежит на полиции. Сотрудники метро занимаются лишь его эксплуатацией, передает РИА Новости. Решение о разработке программы комплексной безопасности на транспорте было принято после терактов в московском метро 29 марта 2010 года, которые унесли жизни 40 человек.