У московской подземки появится своя служба безопасности
29 марта 2012, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
У московского метрополитена появится собственная служба безопасности. Как отметил начальник метро Иван Беседин, создаваемая служба - совершенно новая структура, которая будет взаимодействовать с правоохранительными органами.
По словам Беседина, за рубежом система безопасности в метро кардинально отличается от московской. Начальник метрополитена привел в пример Париж, где вся ответственность за безопасность пассажиров в подземке лежит на полиции. Сотрудники метро занимаются лишь его эксплуатацией, передает РИА Новости. Решение о разработке программы комплексной безопасности на транспорте было принято после терактов в московском метро 29 марта 2010 года, которые унесли жизни 40 человек.