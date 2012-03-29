МВД РФ: без вести пропавшими числятся почти 2 тыс. несовершеннолетних в России

В прошлом году российским правоохранительным органам удалось разыскать 20 тысяч 938 пропавших несовершеннолетних. 562 из них стали жертвами преступников. Судьба почти двух тысяч детей и подростков неизвестна.

"К сожалению, несмотря на интенсивную работу, в розыске продолжают числиться более 1,9 тысячи лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста", - сообщил в четверг заместитель начальника ГУУР МВД России полковник полиции Валерий Красильников, передает ИТАР-ТАСС.

Ежегодно в России пропадают около 20 тысяч несовершеннолетних, большинство из них убегают из дома или различных социальных учреждений. В 90 % случаев полицейские их находят.

Он уточнил, что чаще всего уходят из дома дети из неблагополучных семей, родители которых ведут асоциальный образ жизни. Встречаются случаи, когда подростки, несмотря на вполне обеспеченную и безоблачную жизнь, тоже убегают из дома.

"Причины побегов разные, но, как правило, этому способствует целый комплекс причин, в том числе протест против родительских запретов или попытка ребенка привлечь внимание вечно занятых своими делами взрослых. Много и таких детей, которые просто любят путешествовать", - сказал Красильников.

При получении информации о пропаже ребенка органы внутренних дел незамедлительно принимают меры.

"Схема поиска пропавших детей тщательно отработана: детально проверяем все контакты, друзей, одноклассников, устанавливаем, где и кто его видел в последний раз, с первых минут досконально отрабатываем все возможные версии, чтобы не упустить время и спасти ребенка, если вдруг он стал жертвой несчастного случая. Также наводим справки по учетам лиц, доставленных в органы внутренних дел и медицинские учреждения, пострадавших в ДТП", - рассказал замначальника ГУУР.

Определенную помощь полиции оказывает и бюро несчастных случаев, куда стекается вся вышеуказанная информация.

В случае пропажи ребенка, если есть основания полагать, что он стал жертвой преступления, немедленно возбуждается уголовное дело по статьям "Убийство" или "Похищение человека".

Например, пояснил Красильников, в Брянске в связи с недавним случаем похищения 9-месячной Ани Шкапцовой по тревоге подняли весь личный состав органов внутренних дел региона. Но, к сожалению, поиски Ани пока не дали результатов.

Представитель МВД также рассказал, что срок ведения розыскных дел по фактам безвестного исчезновения людей составляет 15 лет.

"Но и по его истечении они могут быть возобновлены при получении данных, требующих дополнительной отработки. Как правило, местонахождение взрослых лиц устанавливается в 78 %, а несовершеннолетних - в 90 % случаев. В прошлом году нам удалось разыскать 20 тысяч 938 несовершеннолетних, к сожалению, 562 из них стали жертвами преступников", - сообщил он.

На практике также имеют место факты, когда ребенка тайно увозит один из родителей, который, например, не согласен с решением суда об определении места жительства ребенка. С 1 января этого года в соответствии с изменениями в законодательстве розыском этой категории пропавших занимается не полиция, а Федеральная служба судебных приставов.

Говоря о профилактике детских побегов представитель МВД предлагает на ранней стадии выявлять и устранять причины, по которым ребенок убегает из дома.

"Родителям следует уделять ребенку достаточно времени и внимания, интересоваться его делами, а главное, всячески демонстрировать ему свою любовь, тогда и проблем будет меньше", - заключил Красильников.