Оппозиции разрешили провести митинг на Пушкинской площади

Представители оппозиции из "Народного оргкомитета" получили согласие властей Москвы на проведение 7 апреля митинга на Пушкинской площади. Заявленное число участников акции протеста - до 500 человек.

Об этом сообщил лидер движения "Левый фронт" Сергей Удальцов. "Мне стало известно, что мэрия Москвы согласовала митинг на Пушкинской площади, который планируется на субботу, 7 апреля", - цитирует Удальцова Интерфакс. "Заявленное число участников - до 500 человек", - сказал оппозиционер. По его словам, уведомление на проведение митинга подали ранее инициативные гражданские активисты.