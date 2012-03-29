Большинство россиян хотят вернуть смерную казнь

Большинство россиян хотят вернуть применение смертной казни. За возвращение к смертной казни высказались 62% граждан, опрошенных социологами Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Смертную казнь, считает большинство, следует применять за сексуальные преступления против несовершеннолетних (72%), убийства (64%), терроризм (54%). Казнить нужно виновных в распространении наркотиков, считают 28% опрошенных. Казнить за шпионаж предлагают 6%, за осквернение религиозных святынь - 5%, передает Интерфакс. 21% россиян убежден в том, что следует придерживаться моратория а вынесение и приведение смертных приговоров в исполнение.