Патриарх Кирилл носит часы, подаренные ему Медведевым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию со швейцарскими часами "Breguet", вызвавшую широкий резонанс в прессе. По словам главы РПЦ, он носит часы, подаренные ему Дмитрием Медведевым.

Патриарх встретился с телеведущим Владимиром Соловьевым. Журналист попросил главу РПЦ рассказать о том, что стояло за нашумевшей несколько лет назад историей, когда на ряде украинских сайтов появилась фотография, изображающая швейцарские часы "Breguet" на его руке. "Да, я ношу часы. Вот эти часы мне подарил Дмитрий Анатольевич", - заявил патриарх. "Это наши русские часы, недорогие часы с гербом - маленькие, аккуратные часы", - процитировал патриарха В. Соловьев, делясь в эфире радио "Вести FM" впечатлениями о встрече с ним.