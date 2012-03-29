Прокуратура ЦАО предупредила оппозиционеров

Прокуратура Центрального административного округа столицы направила предостережения о недопустимости нарушений закона, связанных с проведением несанкционированных акций ряду оппозиционеров. В их числе - Эдуард Лимонов.

Также предупреждения были направлены Владимиру Буковскому, Татьяне Кадиевой, Константину Косякину и Лолите Цария. По данным прокуратуры, 31 марта представители и активисты ряда общественных организаций запланировали протестную акцию на Триумфальной площади. Однако с правительством Москвы данное мероприятие не согласовано.