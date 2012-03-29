Второе дело в отношении Юлии Тимошенко передали в суд Харькова

Уголовное дело против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, касающееся ее деятельности во главе корпорации "Единые энергетические системы Украины", передано в Киевский районный суд Харькова.

По делу в отношении Тимошенко утвержден обвинительный приговор. Вина экс-премьера была доказана во время следствия по пяти эпизодам - два эпизода уклонения от уплаты налогов, эпизод об организации завладения государственными средствами в особо крупных размерах. Также Тимошенко была признана виновной в эпизоде о покушении на завладение государственными средствами в особо крупных размерах. Ей, помимо прочего, вменяется служебный подлог, передает РИА Новости. Все эпизоды касаются событий, произошедших на протяжении 1997-1998 годов.