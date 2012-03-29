Владимир Поповкин назвал бредом слухи о своем участии в драке

Руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин заявил, что если бы слухи о его участии в драке соответствовали действительности, то он подал бы в отставку. Он добавил, что все разговоры по этому поводу - "бред".



Поповкин в подмосковном Центре управления полетами сообщил, что накануне получения травмы головы он был на своем рабочем месте и принимал директоров предприятий, оставшихся для личной встречи с руководителем космического агентства после участия в коллегии Роскосмоса, комментирует «Интерфакс» .



