Путин призвал упростить процесс строительства жилья

Председатель российского Правительства Владимир Путин призвал максимально упростить процесс строительства жилья. По мнению премьера, сроки действия технических условий на подключение к инженерным сетям нужно увеличить до 5 лет.

"Нужно максимально упростить существующие здесь процедуры и правила на всем этапе:от оформления земельных участков под застройку, утверждения проектов до подключения готовых имеет в виду весь комплекс вопросов, связанный со снятием административных барьеров при осуществлении строительства", - заявил Путин. По его словам, в 2011 году в России было введено 62,3 млн кв. м жилья, что на 6,6% больше, чем в 2010г, передает РБК. "Фактически, мы вышли на докризисный уровень", - констатировал В.Путин.