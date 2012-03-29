В Думу внесли законопроект, запрещающий пропаганду гомосексуализма

В Государственную Думу в четверг был внесен законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков. Инициатором внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) стало законодательное собрание Новосибирской области.

Если поправки будут приняты, то штраф за пропаганду гомосексуализма среди подростков составит: для граждан - от 4 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а юридических лиц - от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб. В пояснительной записке к законопроекту говорится: "Пропаганда гомосексуализма приняла в современной России широкий размах". По мнению депутатов, она ведется не только через СМИ, но и путем организации общественных акций, пропагандирующих гомосексуализм как норму поведения.