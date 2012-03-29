«У многих милиционеров на глазах были слезы…»

Глава МВД России Рашид Нургалиев попросил деятелей культуры и искусства научить полицейских быть тонкими и чуткими. А еще министр внутренних дел предложил ввести для полицейских курс человеколюбия. Специально для «АН» на вопрос «В чем могут заключаться уроки нравственности для полицейских?» отвечают…

Анастасия Волочкова, заслуженная артистка России:

«Они могут отморозить себе все места»

- Так бывает, особенно в нашей стране, что люди, которые хотят владеть людьми, еще не научились владеть самими собой. Наверное, у некоторых милиционеров есть озлобленность, что вот мы ездим в своих теплых машинах, а они в дождь, мороз и холод стоят на одном месте. Я в машине с Аришей пою песни, а они, извините, могут отморозить себе все места… Конечно, у них могут возникнуть комплексы. Иногда я встречаюсь с милиционерами и пытаюсь им сказать, что, кроме работы, есть еще и человеческое, красивое. Говорю им, что нельзя всех грести под одну гребенку. Конечно, мне в этом помогают мои открыточки, буклетики, фотографии, связанные с детьми и благотворительностью. И, знаете, зачастую, мне удается договариваться с этими людьми – не в плане того, что меня не оштрафуют за какое-то нарушение, а просто чтобы они были милосердными и сострадательными. Иные полицейские говорят мне «спасибо за то, что вы несете в мир красоту». В прошлом месяце у меня был тур по Украине, и мы просто летали по дорогам из города в город. Подчас было жуткое бездорожье, но мы гнали, чтобы успеть. Когда нас останавливали милиционеры, я говорила: «Дорогие мои, я по жизни уже везде успела и еду быстро не ради забавы. Просто меня везде ждут люди, ждут дети, которые в шубах сидят на моих концертах». И, знаете, у многих милиционеров на глазах реально были слезы…

Олег Табаков, народный артист России:

«На министра внутренних дел нашло романтическое озарение!»

- Это абсурд и какая-то выдумка. На нашего министра внутренних дел нашло некое романтическое озарение! Наверное, я тоже романтик, но не до такой же степени... Да, это звучит весьма славно и лозунгово, но вот когда мы увидим первого человека, которому будет привита человечность, появится надежда, что это можно сделать и с другими. Человечность прививается с детства, - и это основополагающее обстоятельство. А если человеку надо прививать ее уже в зрелом возрасте, это означает, что у него либо хроническая форма этой болезни – античеловечности, либо вялотекущая.

Александр Адабашьян, режиссер, художник:

«Мы торгуем своими язвами»

- Наверное, не имелось в виду, что полицейские сядут за парты, а деятели искусства будут им говорить: возьмите ручку и бумажку и запишите – БЫТЬ ЧУТКИМИ! Думаю, все-таки имелось в виду, что вместо того чтобы бесконечно демонстрировать в телесериалах коррумпированных ментов, проживающих в роскошных апартаментах, в отличие от честных оперов, которые едят пельмени на общей кухне, надо задумываться о том, «как слово наше отзовется». Именно так и происходит во всем мире, в той же «вожделенной» Америке. Если уж там, не дай бог, полицейский в фильме и «оступился», то рядом обязательно найдутся десять человек, которые его поправят. Там он всегда самый умный, самый сильный и т.п., а если его ненароком когда и обидит начальство, то вместо того чтобы мстить, полицейский бесплатно, в нерабочее время, не имея на то никаких прав, все-таки доведет расследование до конца и выведет проклятого преступника на чистую воду! Это у них касается всего, и таким способом там создаются мифы о своих странах. А мы, наоборот, торгуем своими язвами, и каждый кричит: у меня язва больше, посмотрите, она еще гниет и воняет! И это у нас называется демократией, а если кто-то хоть как-то пытается увидеть в нашей жизни что-то позитивное, то на него смотрят с брезгливостью: мол, наш электорат оказался быдлом и проголосовал не так, как надо, и лучше бы его вообще отлучить от выборов. Не тот у нас народ, понимаешь…

Анатолий Трушкин, писатель:

«Такая строгость и поможет привести к высокой нравственности в милиции»

- Известно, что любая учеба, любое воспитание нравственности лучше всего усваивается через игру. Вот детей учат нравственности, так сказать, методом пряника: Коля дал тебе яблоко, а ты ему отдай два! Так надо и в МВД: дали полицейскому взятку 3 тыс. руб., а он должен потом дать уже 6 тыс., тогда и будет возникать какое-то братство. Существует и метод кнута, метод наказания. Вот ребенок просит еще компота, добавки, а ему не дают и говорят, что плохо вел себя. Так и с полицейскими: ладно уж, дали взятку, раз без нее нельзя, но когда просит еще – фиг тебе, никакой добавки! Только такая строгость и поможет привести к высокой нравственности в милиции.