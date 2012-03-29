В Петербурге в особняке Нарышкиных обнаружен тайник

В Петербурге в особняке Нарышкиных найден тайник с фамильным столовым серебром. Его обнаружил прораб при реконструкции напольных покрытий в одном из флигелей во время проведения работ.



При реконструкции здания, расположенного по адресу: ул. Чайковского, д.29 рабочий наткнулся на небольшое пустое пространство между этажами, где и было найдено серебро. Пока количество найденных предметов и их стоимость точно неизвестны, говорят, что найдено около тысячи предметов.

Одноэтажный особняк Нарышкиных-Трубецких на ул.Чайковского был построен в 1780 году для Абрама Ганнибала - "арапа Петра Великого". В 1855-1856 годах его перестроил для новых владельцев - князей Трубецких архитектор Гаральд Боссе. Чуть позже, в 1875-1876 годах, его реконструировали. В середине 70-х годов XIX века новым владельцем участка становится Василий Нарышкин, а после его смерти - старший сын Александр.