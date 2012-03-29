Жители Сочи будут учить по одному английскому слову в день

По одному слову на английском языке будут ежедневно учить жители Сочи. Английский как международный язык общения понадобится жителям города в 2014 году, когда в город приедут многочисленные делегации.



В администрации города-курорта только что утвердили новый социально-образовательный проект "Слово Дня", стартующий в этом году в Олимпийской столице России.

Сочинцам предлагается изучать язык на улицах, в магазинах и в транспорте. Первыми станут фразы приветствия. Кроме того, одно новое английское слово или фраза с переводом на русский язык ежедневно будет транслироваться по телевидению, радио, на официальных интернет-ресурсах городской мэрии и сочинских ВУЗов.

Слова также будут размещать на экранах в торговых центрах. "Слово дня" будет написано на информационных стендах и рекламных щитах курорта. Таким образом, сочинцы смогут слышать или видеть "новую тему" по несколько раз в день, сообщает ИТАР-ТАСС.

После окончания проекта сочинцев проверят на знание базовых слов и фраз на английском языке, а на улицах курорта проведут соцопросы, которые позволят лингвистам оценить уровень владения языком среди горожан.



