Муж и дочь Людмилы Гурченко наследство актрисы поделили

30 марта исполнится ровно год, как ушла из жизни необыкновенная актриса Людмила Гурченко. Людмила Марковна похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Поклонники «дорогой Люси» ежедневно приносят на кладбище охапки живых цветов и следят за порядком на могиле.

Но ни креста, ни памятника на могиле Гурченко почему-то нет.

Еще при жизни легендарной актрисы говорили, что развернется борьба за имущество Людмилы Марковны между единственной дочерью Марией Королевой и мужем Сергеем Сениным. Но родственники кинозвезды договорились спокойно, пишет УзнайВсё.

Сенину досталась трехкомнатная квартира в Трехпрудном переулке, в самом центре столицы. Эксперты оценивают ее стоимость в 20 миллионов рублей. Сейчас вдовец учинил там грандиозный ремонт. Марии Королевой достался автомобиль Audi A4 и шикарный загородный дом в престижном районе Подмосковья - поселок Новоглаголево. Сотка земли здесь стоит от 20 000 долларов. Минимальная стоимость коттеджей - не менее 10 миллионов рублей.