Матвиенко предложила  расширить список лиц, кому положен маткапитал

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список категорий лиц, имеющих право на получение материнского капитала.

По мнению Матвиенко, право на получение маткапитала должно быть предоставлено тем семьям, где первый ребенок родился в предыдущем браке, потом был усыновлен новым супругом матери, а затем в семье родился второй ребенок.

В настоящее время такие семьи не могут претендовать на получение выплат. Председатель Совета Федерации считает, что это бюрократические препоны, которые необходимо снимать. Говоря о национальном плане действий в интересах детей, разработкой которого займется Совет Федерации, Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата рассчитывает, что документ будет доработан и утвержден к Международному дню защиты детей - 1 июня.

Она также считает, что план должен быть утвержден указом президента

РФ.Напомним, право на получение маткапитала имеют семьи, в которых после 1 января 2007 года появился второй ребенок или последующие дети. Размер материнского капитала с 1 января 2012 года увеличился более чем на 20 тысяч рублей по сравнению с 2011 годом и составил 387 тысяч рублей.