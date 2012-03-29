В Госдуме прочат Шойгу на пост губернатора Подмосковья

В Госдуме в четверг представитель нижней палаты парламента сообщил, что наиболее вероятным кандидатом на пост губернатора Московской области депутаты считают главу МЧС Сергея Шойгу, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

По его словам, в настощее время продолжаются консультации между руководством "Единой России" и администрацией президента, и кандидатура Шойгу в числе обсуждаемых.

Еще один источник в Госдуме подтвердил высокую вероятность назначения Шойгу на пост губернатора Подмосковья. Он заметил, что среди депутатов имя Шойгу сейчас на слуху и именно в связи со скорым уходом губернатора Московской области Бориса Громова. Источник в ГД РФ выразил мнение, что если кандидатура главы МЧС будет включена в список "единороссов" для представления президенту, то именно он и возглавит область, передает Интерфакс.