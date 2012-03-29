Нургалиев хочет смотреть советские мультики

Глава Министерства Внутренних Дел Рашид Нургалиев призвал чаще показывать советские мультфильмы. Он считает, что это будет способствовать нравственному развитию российских детей.



На парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных концепции формирования национального плана действий интересов детей РФ Нургалиев призвал перестать заниматься копированием разных зарубежных моделей, сообщает «Интерфакс». Он особо подчеркнул, что Россия является страной с серьезными ценностями и добротой, которых нет в других странах.



