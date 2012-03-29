Газовики обнаружили захоронение красноармейцев-освободителей Кёнигсберга

В Калининграде во время прокладки газовой магистрали обнаружено массовое захоронение солдат Красной Армии, погибших в боях с фашистами весной 1945 года. Об этом сообщил в четверг представитель региональной общественной организации поисковых отрядов "Совесть" Руслан Хисамов.

"Воинское захоронение находится на улице Гоголя. На человеческие останки наткнулись рабочие, которые ведут здесь прокладку газовой магистрали", - сказал Хисамов, передает ИТАР-ТАСС.

Поисковики "Совести", прибывшие на место находки, убедились, что это - останки советских солдат. Об этом свидетельствуют сохранившиеся фрагменты формы одежды, воинская амуниция.

"Сегодня мы подняли из земли останки трех бойцов. По нашим предварительным расчетам и ряду прямых и косвенных признаков здесь были захоронены несколько десятков красноармейцев", - отметил Хисамов.

Очевидно, в воинском захоронении покоится прах солдат, погибших в боях с фашистами на подступах к Кёнигсберг-ин-Пройсену в конце марта - начале апреля 1945 года, когда шел штурм города-крепости.

Поисковики организации "Совесть" рассчитывают по архивным материалам установить наименование воинской части, а, может быть, как это уже не раз бывало, и имена павших бойцов.