Станции московского метрополитена "Лубянка" и "Парк Культуры" сегодня в цветах. Москвичи и гости Москвы вспоминают жертв двойного теракта и несут на эти станции цветы, ставят у импровизированного мемориала свечи.

Ровно два года назад – 29 марта 2010 года – в московском метро прогремели два взрыва. Жертвами терактов стали 40 человек, около 160 пострадали. Взрывы на станциях прогремели с интервалом в 40 минут в утренний "час пик". Мощность самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила до 4 кг на станции "Лубянка" и до 2 кг на станции "Парк культуры". Было возбуждено два уголовных дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Как установило следствие, взрывы совершили смертницы из Дагестана Марьям Шарипова и Джанет Абдуллаева.

Боевиков, которые подготовили женщин, привезли их в Москву и сопровождали в метро до вагона, СКР называет поименно: глава группы и муж Шариповой Магомедали Вагабов, Гаджи Алиев, Ахмед Рабаданов, Али Исагаджиев, Шамиль Магомеднабиев, имеющий исламское имя Усман, Мурад Щащаев (он же Альбара).

Следственный комитет России продолжает расследование обстоятельств этой трагедии.