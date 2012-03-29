Летчику-испытателю компании «Сухой» Сергею Богдану исполнилось 50

Заслуженному летчику-испытателю, полковнику, Герою России Сергею Богдану 27 марта исполнилось 50 лет.

Сергей Богдан родился в 1962 году в городе Вольске Саратовской области. В том же году семья переехала в Воскресенск. После окончания средней школы поступил в Борисоглебское ВВАУЛ, которое окончил с отличием в 1983 году.

До 1987 года служил в Ленинградском военном округе на самолётах Су-17, затем, до 1990 года - в Монголии. С выводом войск из этой страны, полк был передан в ВМФ и перебазирован в поселок Гвардейское близ Симферополя. В 1991 году с должности зам. командира эскадрильи отдельного морского штурмового авиационного полка в звании майора поступил в Центр по подготовке летчиков-испытателей (ЦПЛИ), в 1992 году - в МАИ. С 1993 года - лётчик-испытатель Государственного летно-испытательного центра. Затем заместитель и командир авиационной эскадрильи службы летных испытаний истребительной авиации. Проводил испытания самолетов Су-27, Су-30МКК, Су-25ТМ, МиГ-29С, самолетов-мишеней М-21М и М-29. Выполнял испытательные посадки Су-25УТГ и Су-33 на авианосец "Адмирал Кузнецов", в том числе во время боевой службы в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах, а также Средиземном море. Награждён орденом Мужества.

Лётчиком-испытателем ОКБ Сухого Сергей Богдан работает с 2000 г. Он участвовал и продолжает участвовать в испытаниях самолетов Су-24М2, Су-25СМ, Су-27М, Су-27СМ, Су-30КН, Су-30МК2, Су-30МКИ, Су-30МКА, Су-30МКМ, Су-27КУБ, Су-35УБ, Су-47 ("Беркут"). Выполнял показательные полеты на Су-30МК2 (МАКС - 2001, 2003, 2005), Су-27СКМ (Ле Бурже - 2005), Су-30МК2 (Алжир, Ливия, Венесуэла - 2006). Освоил более 50 типов и модификаций самолётов. Поднял в небо первый серийный Су-30МКИ, многофункциональный истребитель Су-35 и перспективный авиационный комплекс пятого поколения - ПАК ФА.

В июле прошлого года Президент РФ Дмитрий Медведев вручил Сергею Богдану Звезду Героя Российской Федерации. Высшей государственной награды страны летчик удостоен за большой вклад в разработку, создание, производство специальной техники и многолетний добросовестный труд.