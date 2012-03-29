Илья Ярополов из Краснокамска объявлен в федеральный розыск

Похищенный из детского сада города Краснокамска в Пермском крае 7-летний мальчик Илья Ярополов объявлен в федеральный розыск. Ориентировки ребенка разосланы во все отделения правоохранительных органов по России.

«АН» сообщали, что во вторник, 27 марта, неизвестная девушка днем забрала из садика в Краснокамске мальчика. Мама, как обычно, пришла за своим малышом и обнаружила, что ее сын ушел с чужим человеком. Она написала заявление в полицию. Был начат розыск ребенка.По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

Заведующая детсадом отстранена от занимаемой должности.

Следователи предполагают, что мальчика могла забрать из садика его родственница. В качестве возможных версий происшествия специалисты отрабатывают похищение с целью выкупа или мести.

В Пермь на помощь местным сыщикам выехали специалисты центрального аппарата СК РФ. За ценную информацию о мальчике власти Пермского края объявили вознаграждение в миллион рублей.

Следственное управление СКР по Пермскому краю опубликовало приметы исчезнувшего мальчика. На вид Илье 7 лет, рост 125-130 см; волосы прямые, темно-русые; стрижка спортивная под "Теннис", глаза большие карие. Был одет в спортивную вязаную шапку черного цвета; черную куртку из плащевой ткани; темные джинсы, зимние сапоги темно-бордового цвета.

Девушке, которая увела мальчика из садика на вид 18-20 лет, ее рост около 160 см. Была одета в темную куртку и джинсы.