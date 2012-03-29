Открывается Петербургский образовательный форум

Встреча посвящена вопросам создания условий для развития детского технического творчества и подготовки специалистов базовых инженерных дисциплин.



Сегодня в 11 часов в Манеже первого кадетского корпуса (Университетская наб., 13) состоится пленарное заседание Петербургского образовательного форума-2012.



Встреча посвящена вопросам создания условий для развития детского технического творчества и подготовки специалистов базовых инженерных дисциплин, владеющих современными технологиями, коммуникабельными, изобретательными, способными не только придумывать и проектировать новые технические устройства, но и в равной степени умеющие организовывать их производство и реализацию на рынке.



Участникам пленарного заседания будут предложены пути модернизации системы дополнительного образования детей и совершенствования петербургской инженерной школы.



В работе примут участие члены Правительства Санкт-Петербурга, заместитель министра образования и науки Российской Федерации Сергей Иванец, председатель Комитета по образованию Ольга Иванова, председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, Алексей Ковш, исполнительный вице-президент Группы компаний «Оптоган», кандидат физико-математических наук, обладатель золотой медали и премии Фонда нобелевского лауреата Жореса Алферова и 10 патентов и патентных заявок в области полупроводниковых лазеров, самый цитируемый российский ученый в области физики твердого тела до 40 лет по версии Scopus (2008); ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Владимир Кутузов и другие представители научной, педагогической общественности и бизнес-структур.