Почему дочке Митрофанова не нравится президент Медведев?

Зоя Митрофанова в 8 лет стала героиней замечательной книги «Детский лепет». Она дочь известного политика, депутата Государственной Думы РФ Алексея Митрофанова. Девочка в своем первом интервью поведала о папе, отношении к президенту и многом другом.

— Про папу твоего я знаю: он известный политик. А чем занимаются политики?

— А мы с ним про это не говорили...

— Ну, вот папа что делает?

— Папа ездит за границу. Еще с людьми общается. Вообще много трудится.

— А он с тобой играет, когда домой приходит?

— Нет, мы разговариваем просто.

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