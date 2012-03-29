Почему дочке Митрофанова не нравится президент Медведев?
29 марта 2012, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]
Зоя Митрофанова в 8 лет стала героиней замечательной книги «Детский лепет». Она дочь известного политика, депутата Государственной Думы РФ Алексея Митрофанова. Девочка в своем первом интервью поведала о папе, отношении к президенту и многом другом.
— Про папу твоего я знаю: он известный политик. А чем занимаются политики?
— А мы с ним про это не говорили...
— Ну, вот папа что делает?
— Папа ездит за границу. Еще с людьми общается. Вообще много трудится.
— А он с тобой играет, когда домой приходит?
— Нет, мы разговариваем просто.
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