Расширение Москвы может быть заморожено

Расширение Москвы в рамках проекта "Большая Москва", предусматривающего расширение столицы на 150 тысяч гектаров за счет юго-западных земель Подмосковья, может быть приостановлено.

Общественная палата потребовала заморозить все работы по расширению Москвы, в связи с тем, что не проведены положенные по закону общественные слушания, а также государственная и экологическая экспертизы.

Члены рабочей группы ОП по защите окружающей среды приняли резолюцию с требованием заморозки проекта "Большая Москва", пишет "Коммерсантъ". Они намерены требовать приостановки реализации проекта, пока он не будет тщательно разобран на общественных слушаниях и не пройдет экологическую экспертизу.

Но глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников сообщил, что приостановка проекта невозможна чисто технически, этап уже пройден. Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова заявила, что мэрия данную ситуацию не комментирует.

Напомним, в июне 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев выступил с инициативой о расширении границ Москвы.

29 ноября соглашение об изменении границ Москвы и Московской области было утверждено Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Борисом Громовым.

Совет Федерации РФ 27 декабря утвердил изменение границ Москвы и Московской области, согласно которому столица получит 148 тысяч гектаров новых территорий.

В результате расширения Москва выйдет на границу с Калужской областью. В общей сложности к столице перейдет 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа - Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений, входившие в Подольский, Ленинский и Нарофоминский районы Подмосковья. Также к Москве отходит часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья, а к Подмосковью - участок в Куркино площадью 1,4 гектара, где располагается центр МЧС по Московской области.