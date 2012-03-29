В горах на юге России готовятся к паводкам (ВИДЕО)

В горах на юге России готовятся к паводкам. Главная задача — вовремя предупредить население о выходе воды из берегов и обезопасить энергетические объекты. Опоры высоковольтных линий электропередач уже обложили специальными сетками и камнями, укрепили даже берега небольших ручьев.

По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 28 марта, паводковая обстановка на территории края спокойная: уровень воды в реках ниже отметок, сообщает yuga.ru. На территории Краснодарского края создана группировка сил и средств, в том числе: 4063 человека, 524 единиц техники, 106 единиц плавсредств и 3 вертолета, в том числе от МЧС России по Краснодарскому краю 193 человека, 62 единиц техники, 34 единицы плавсредств.

Губернатор края Александр Ткачев 27 марта провел в Сочи совещание, главной темой которого стала подготовка к паводкам на Мзымте. По его словам, из зоны возможного подтопления в районе Мзымты "уберут всю стройтехнику и рабочие поселки. Из русла – стройплощадки, временные мосты и упавшие деревья. Все компании, занятые на олимпийской стройке, уже получили инструктаж, как безопасно для населения пропустить паводок по реке".

По словам руководителя Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрия Ткаченко, снег в Красной Поляне начнет таять во второй половине апреля, когда в горах начнется потепление. Вместе с дождями это может поспособствовать паводку. "Допустить чрезвычайной ситуации - разлива реки и подтоплений просто нельзя! Ликвидация последствий и в населенных пунктах, и на олимпийских объектах обойдется во много раз дороже, чем подготовительные работы сейчас". - предупредил Ткачев.

Мониторить ситуацию на горных реках энергетикам помогают вертолеты. Сотрудник энергетической компании Владимир Литвинов рассказал: "Ежедневно линейные бригады осматривают опасные участки линий электропередач, так как сейчас весенний паводок. Они устанавливают рейки с метками, по которым отслеживают подъем уровня рек".