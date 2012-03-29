Секретные письма русского царя выставлены на всеобщее обозрение

В Капитолийском музее Рима по случаю 400-летия ватиканских архивов открылась уникальная выставка Lux in arcana, в переводе с латыни "Свет в тайне". Представленные 100 экспонатов охватывают 12 веков мировой истории. Среди них есть и письма из России.

Подарок, который Ватикан сделал Риму и всему миру, преследует очень простые цели.

"Прежде всего, важно развеять мифы и разрушить легенды, которые окружают это великое собрание человеческих знаний", - объяснил Джанни Вендитти, архивист и куратор выставки, передает швейцарский портал Наша газета.

Ватиканская апостольская библиотека одна из богатейших в мире. Здесь хранится самая обширная коллекция рукописей, относящихся к периоду Средневековья и Возрождения. Доступ ко всем этим сокровищам ограничен для широкой публики. Все документы хранятся в Ватиканском секретном архиве, который был создан в 1612 году при Папе Павле V. Общая протяженность стеллажей библиотеки, состоящей из 650 отделов, составляет 85 километров.

Выбор выставленных на всеобщее изучение документов не случаен.

"Важно показать разнообразие хранящихся у нас текстов. Каждый из документов связан с каким-либо конкретным историческим событием или известной личностью", - пояснил Вендитти.

Среди материалов выставки - папирусные свитки, послания на бересте и шелке, миниатюрные кусочки рукописей, тома весом в 67 кг и кисти печатей из воска, свинца и золота, которые служили гарантом достоверности и строжайшей конфиденциальности этих документов.

Посетители смогут увидеть оригиналы писем Микеланджело, настоящую папскую буллу об отлучении от церкви Мартина Лютера, тексты обвинений в ереси против Джордано Бруно и Галилео Галилея с подписью обвиняемого.

Широта связей Святого Престола с монаршими особами всего мира поражает. На выставке представлено письмо от вдовствующей императрицы Китая Ванг, написанное на шелке и доставленное в стебле бамбука. Она пишет Папе Римскому Иннокентию X о том, что перешла в католичество. Еще одно необычное письмо пришло в 1887 году от вождя племени Оджибва, проживавшего на территории Канады, в котором он благодарит Ватикан за присланного викария-миссионера.

Среди других документов на обозрение выставлены письмо русского царя Алексея Михайловича Папе Клименту X относительно захвата турками Каменца-Подольского.

В тексте отмечается, что мусульмане угрожали не только Киеву, но и всей Европе. Дальше - просьба использовать "авторитет духовный" и создать "святую лигу" европейских государей против турецкого султана.

За несколько шагов от письма экспонируется полное драматизма послание Папе Римскому, написанное московским патриархом Тихоном на латыни в июле 1921 года. Предстоятель Русской церкви просил о помощи для своего народа, истерзанного гражданской войной, голодом и эпидемиями.

"У нас нет ни хлеба, ни медикаментов. Наша родина не справится своими силами", - признавался патриарх. Ватикан откликнулся, организовав сбор пожертвований для России. Но потом снова последовал разрыв в отношениях.

Посетить выставку и познакомиться с уникальными документами можно будет до сентября 2012 года в Капитолийском музее Рима.

Тем же, кто до Рима не доедет, предлагаем короткое видео, представляющее сокровища Ватиканской библиотеки.