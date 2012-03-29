Ходорковский после освобождения может возглавить оппозицию, считает его сын

Экс-глава НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский после освобождения может возглавить оппозицию. По мнению сына Ходорковского Павла, живущего в США, его отец через несколько лет выйдет на свободу и станет моральным лидером оппозиции.

В среду, 28 марта, в интервью телеканалу "Дождь" Павел Ходорковский сказал: "Пройдет год или два, полгода назад я думал, что это займет пять лет - появятся новые партии, появятся платформы, за которые люди смогут реально голосовать. Я не исключаю возможность, что если мой отец через два-три года выйдет на свободу, он может стать таким моральным лидером".

По словам Ходорковского-младшего, он напрямую связывает освобождение отца "с теми протестными настроениями в обществе, которые в последнее время стали развиваться".

Павел преположил, что его отец, "выйдя на свободу завтра - не стал бы встраиваться в политический процесс, и не стал бы участвовать в политической гонке".

По его мнению, "наше общество, наша политическая система, не доросли еще до того состояния, когда была бы возможность для равной состязательности любых кандидатов".

Напомним, несколько дней назад с Павлом Ходорковским в Нью-Йорке познакомилась известная телеведущая Ксения Собчак. Ксения встретилась с семьей сына опального олигарх - сыном Павлом и его женой.

Собчак разузнала, что Павел Ходорковский трудится в компьютерных технологиях.