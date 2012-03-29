Командир батальона связи Сергей Солнечников спас не одну жизнь (ВИДЕО)

Командир батальона связи, 31-летний майор Сергей Солнечников, который погиб в Амурской области во время учений, накрыв собой гранату, спас не одну жизнь.

"АН" сообщали, что во время выполнения упражнения по метанию гранат произошла нештатная ситуация. Граната после броска военнослужащего по призыву попала в бруствер (земляная насыпь на наружной стороне окопа).

Источник в одной из военных частей Белогорска, где произошло ЧП, рассказал: "Когда солдат сделал бросок, граната срикошетила от бруствера. Может, рука сорвалась, сложность сказать, по какой причине бросок не получился. Сергей, вероятно, сразу оценил, чем обернется взрыв. Он только и успел, что оттолкнуть срочника к группе солдат, которые рядом ожидали своей очереди для метания гранат и накрыл снаряд собой. А иначе покалечило бы не одного человека", - передает РИА Новости.

На принятие решения у комбата было всего четыре, максимум пять секунд. По сообщению очевицев, майор получил тяжёлые ранения. Когда его увозили в госпиталь, Сергей находился в сознании. Спасти жизнь Солнечникова медикам не удалось.

Солдат, метнувший гранату, серьёзных ранений не получил. Его жизнь вне опасности. Военносложащий находится в шоковом состоянии, его госпитализировали, передает ИА "Амур.инфо".

Сергей Солнечников родился в Волгограде. Окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи (КВВКУС). В части № 53790 служил с 2004 года. Родные офицера живут в Волгограде. Хоронить его, скорее всего, будут там.

Как стало известно корреспонденту ИА "Порт Амур", мать Сергея узнав о гибели сына, попала в больницу — не выдержало сердце.

Ему был всего 31 год. Жениться и родить детей офицер еще не успел.