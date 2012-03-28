Мавроди рассказал, что скрывается на новой квартире - ВИДЕО

В среду появилось видеообращение основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди, который сообщил, что скрывается от судебных приставов на новой квартире. Напомним, судебные приставы в очередной раз не смогли доставить Мавроди в суд.

В своем видеообращении Мавроди сказал: "Все совершенно стабильно, ничего решительно не изменилось, просто переехал я и все, собственно, что произошло". Он также сообщил, что в среду по его месту жительства приходили судебные приставы с журналистами: "Они, бедные, пишут только отписки, а сегодня они даже с корреспондентами пришли, чтобы зафиксировать, что позвонили в дверь, но нету его".

Основатель пирамиды убежден, что правоохранительные органы не смогут его разыскать: "Абсолютно ни малейшей опасности, что меня найдут, не существует, это надо понимать. Семь лет все спецслужбы мира, причем очень активно, искали, но не могли найти. Это когда меня искали, а сейчас меня искать не могут по закону, поскольку я не в розыске, и в розыск меня объявить не могут, для этого нужно уголовное дело".

Сегодня Мавроди должны были принудительно доставить в мировой участок Хамовнического суда Москвы на рассмотрение административного дела против него о неуплате штрафов. Однако судебные приставы не доставили обвиняемого в суд, так как по месту жительства Мавроди им никто не открыл дверь, а все попытки найти обвиняемого оказались безуспешны. В связи с этим судья перенесла заседание суда на 3 апреля.