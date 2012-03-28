СКР опроверг пытки главы Ставрополя Бестужего

Следственный комитет РФ сделал заявление о ходе расследования уголовного дела в отношении главы администрации города Ставрополя Игоря Бестужего, обвиняемого в покушении на получение взятки.

Представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что расследование уголовного дела производится в строгом соответствии с нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Защиту Бестужего осуществляют несколько адвокатов в рамках заключенных им соглашений об оказании юридической помощи, которые участвуют во всех проводимых с обвиняемым следственных действиях и активно используют все предусмотренные законом способы защиты. Никаких жалоб на состояние здоровья или применение к Бестужему физического насилия ни от него, ни от его адвокатов в органы следствия не поступало.

Напомним, в среду, 28 марта, Бестужий заявил, что следователи выбивали из него показания.

Адвокат Бестужего Инна Денисова в зале суда сообщила: "Третьего февраля или 4 февраля после 23 часов был выведен в коридор в наручниках, руки за спиной. Мне был надет целлофановый пакет на голову, на уровне глаз вокруг головы намотан скотч и (я был) брошен на пол автомобиля. Куда-то вывезли за пределы ИВС, привезли - ехали около пяти-десяти минут - и подняли на этаж, где почти три часа трое мужчин под пытками выбивали показания, били кулаком по голове, шее, затем завернули в целлофан, прикрепили скотчем, а затем угрожали электрическим током и изнасилованием".



Вполне понятны мотивы таких заявлений и выбранная тактика защиты – все это рассчитано на то, чтобы, используя негативную волну в адрес полиции, избежать уголовной ответственности. Но данная тактика вполне может обернуться против самого Бестужего. Вряд ли Бестужий, выступая с такими бредовыми заявлениями в суде, мог знать, что следствием уже зафиксированы сведения, что накануне судебного заседания обвиняемый подробно выяснял у одного из своих сокамерников, какие виды пыток существуют в практике правоохранительных органов. Как видно, он хорошо усвоил полученный материал и воспроизвел его в суде, сообщается на сайте СК РФ.

"Его расчет был на то, что СМИ растиражируют его эмоциональные заявления, и они вызовут волну сочувствия и поддержки со стороны общественности. Но еще раз повторяю: в заявлениях Бестужего нет ни слова правды", - пояснил Маркин.





